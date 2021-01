Detingut un home en cerca i detenció en ser enxampat per una infracció de trànsit

Detingut un home en cerca i detenció en ser enxampat per una infracció de trànsit

16.01.2021 | 04:00

Una unitat de la Policia Municipal va aturar el dijous, a les 12.04 h, un ciclomotor que circulava per la confluència del carrer del Bages, amb l'avinguda de les Glòries Catalanes, amb dues persones que no duien ben posat el casc de protecció. Els agents van procedir a fer les identificacions, constatant que l'acompanyament tenia una ordre de recerca i detenció. Es va interposar denúncia a tots dos per una infracció de trànsit i es va detenir l'home en cerca i captura, que va ser traslladat a les dependències policials.