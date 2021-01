Canvis de col·legi a la ciutat per una votació segura

15.01.2021 | 20:47

L'Ajuntament de Terrassa té el dispositiu de col·legis i meses electorals a punt, amb la previsió inicial del 14 de febrer com a dia de votació. Des de fa setmanes, els electors poden consultar al web municipal les dades censals i els punts de votació assignats, que han augmentat per garantir les distàncies de seguretat. El 36% dels electors terrassencs canviaran de col·legi el pròxim 30 de maig.

"Hem dissenyat un nou dispositiu seguint les recomanacions de la Generalitat per garantir el dret a vot i la seguretat sanitària", comenta Isaac Albert, tinent d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert.

El 30 de maig, Terrassa passarà de 46 a 60 col·legis electorals i disposarà de 19 espais nous de votació. Alguns col·legis desapareixen, altres s'incorporen puntualment per atendre les necessitats imposades per la pandèmia i alguns perduraran com a nous espais electorals. El nombre de meses electorals passarà de les 244 habituals a 265.

A la nova xarxa de col·legis electorals s'incorporen equipaments municipals i tots els equipaments cívics de la Generalitat. D'aquesta manera es respecten els requisits que cada col·legi tingui entrada i sortida diferenciada, ventilació, i es pugui respectar la distància d'1,5 metres entre els membres de les meses i de tres metres entre les meses.

Entre els nous col·legis electorals hi figuren la Sala Muncunill, que donarà suport a l'Escola Lanaspa; també el Recinte Firal, que acollirà votants d'escoles properes com Abat Marcet i també part dels electors del Casal de Sant Pere; L'Escola Pia, que fa temps que es proposava com a col·legi electoral, s'incorporarà el 30 de maig al dispositiu com a suport al casal cívic del Centre, situat a la Plaça Nova.

Un altre exemple. Al barri de Sant Pere Nord, el casal de la Gent Gran de la Generalitat permetrà descongestionar el centre cívil President Macià.

Portar la targeta censal

El 30 de maig serà especialment important portar la targeta censal el dia de la votació. "Només hi podran haver quatre votants dins del col·legi -comenta Albert-, de manera que la gent farà cua al carrer. Personal municipal comprovarà si hi ha errors i informarà dels nous punts de votació".

Abans de les eleccions del dia 30 de maig, el cens s'actualitzarà amb els nous votants. El gruix dels electors, però, votaran al col·legi ja assignat. Els votants rebran a casa la targeta censal amb el col·legi i la mesa. Als punts inhabilitats es penjaran cartells informant dels nous col·legis electorals.