Canvis de col·legi a la ciutat per una votació segura Alberto Tallón Canvis de col·legi a la ciutat per una votació segura

Canvis de col·legi a la ciutat per una votació segura

15.01.2021 | 20:47

L'Ajuntament de Terrassa té el dispositiu de col·legis i meses electorals a punt, amb la previsió inicial del 14 de febrer com a dia de votació. Des de fa setmanes, els electors poden consultar al web municipal les dades censals i els punts de votació assignats, que han augmentat per garantir les distàncies de seguretat. El 36% dels electors terrassencs canviaran de col·legi el pròxim 30 de maig. "Hem dissenyat un nou dispositiu seguint les recomanacions de la Generalitat per garantir el dret a vot i la seguretat sanitària", comenta Isaac Albert, tinent d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert. El 30 de maig, Terrassa passarà de 46 a 60 col·legis...