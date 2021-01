11 denúncies per incomplir les mesures per contenir la pandèmia

16.01.2021 | 04:00

La Policia Municipal va interposar el dijous un total d'11 denúncies per incompliment de les mesures per contenir la Covid-19. Cinc de les denúncies van ser a persones que circulaven per la via pública sense dur la mascareta. Cinc més es van interposar per incomplir el toc de queda, i una darrera a un conductor que circulava en direcció contrària pel carrer de Sevilla, amb el carrer de Màlaga, a les 14.56 h. Un cop els agents el van identificar, van comprovar que el conductor estava incomplint també el confinament municipal.