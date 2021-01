A Terrassa, dos pacients més a intensius

14.01.2021 | 21:15

La pressió creixent sobre les Unitats de Cures Intensives (UCI) es deixa també notar als centres sanitaris egarencs. Des de dilluns passat, dues persones més han ingressat en aquesta àrea a l'Hospital Universitari Mútua Terrassa. En total, amb dades d'ahir dijous, el nombre de pacients a les UCI egarenques ascendeix a 20 (7 a Mútua -dos més que dilluns, quan eren 5-; i 13 pacients a l'Hospital de Terrassa).

La tendència ascendent en el nombre de persones que requereixen una atenció intensiva pel virus es copsa, també, si donem un cop d'ull a les dades que hi havia just abans de les festes de Nadal. Així, el 23 de desembre, 16 pacients estaven a les Unitats de Cures Intensives dels hospitals terrassencs, pels 20 d'ahir. Si agafem com a referència aquella mateixa data prèvia a les festes, també s'observa un increment remarcable en el nombre de persones ingressades per culpa del virus.

Aquell 23 de desembre, el total de pacients atesos als hospitals egarencs a causa de la Covid-19 era de 133 (16, a les UCI). Poc més de tres setmanes després, la xifra és de 154 (20, a les UCI). En concret, amb les dades d'ahir, l'Hospital de Terrassa tracta 83 pacients amb la Covid-19 (58 estan a planta; 13, a l'UCI; i 12, en hospitalització domiciliària).

Per la seva banda, a l'Hospital Universitari Mútua Terrassa, hi havia ahir ingressats 71 pacients pel coronavirus (6 més que dilluns). D'aquests, 59 estan a planta; 7, a l'UCI i 5, a semicrítics.