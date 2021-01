El "Pot Petit" obrirà els familiars

15.01.2021 | 04:00

El cicle de familiars, no s'atura. La temporada arrancarà amb l'espectacle "El Pot Petit" (13 i 14 de març) que es presenta com un concert dinàmic i participatiu en el qual es podrà escoltar moltes cançons que, normalment, no formen part del repertori dels concerts a l'exterior. El "Pot Petit", amb la Jana, en Pau i la Melmelada Band, acompanyarà als més petits en les primeres vivències d'anar al teatre per gaudir de l'atmosfera que es crea, compartir l'emoció, el silenci abans de començar. El Centre Cultural ha fet una aposta per aquest espectacle amb quatre funcions per augmentar l'aforament. I després arribarà el musical espectacular de "La bella i la bèstia" (11 d'abril) i els quaderns de viatges de Broda Bros (9 de maig).