La companyia Acosta Danza de Cuba ha estat aclamada per la crítica per la seves coreografies i interpretacions.

Nou cicle de dansa amb moltes estrelles

Mercè Boladeras

14.01.2021 | 21:15

La dansa del Centre Cultural i per extensió a Terrassa té una puntuació molt alta i el públic fidel l'espera cada any amb entusiasme. La nova temporada, l'edició 38, acollirà 20 espectacles i 34 funcions a càrrec de 17 companyies nacionals i estrangeres de nivell contrastat. Del nou cartell destaquen Ailey II, Acosta Danza, les estrelles del New York City, Ilia Jivoy i solistes del Ballet del Teatre Mariinsky, Agnès Letestu, Lucia Lacarra o Julian Mackay. Noms de primera línia als que se sumen molt més i que, com és habitual, permetrà veure el treball coreogràfic i interpretatiu dels referentes en aquest gènere artístic. La...