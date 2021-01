Els Manel actuaran els dies 5 i 6 de febrer. Els Manel actuaran els dies 5 i 6 de febrer.

L'oferta de música del Cultural s'obre al ritme de Manel

M. B.

14.01.2021 | 21:15

El Centre Cultural Terrassa acaba de presentar la nova temporada de dansa de 2021, però la seva oferta va molt més enllà d'aquesta disciplina artística que ha convertit l'Auditori Alfons Vallhonrat i Terrassa en seu de referència. La programació en música s'estrenarà amb un concert del grup Manel els dies 5 i 6 de febrer que farà la presentació del seu nou àlbum "Per la bona gent". La banda barcelonina ratifica aquí la seva aposta pel pop contemporani en dotze cançons que, en directe, es combinen amb un repertori que ja és història. "Per la bona gent" es defineix com un "viatge a cavall d'un so personal i...