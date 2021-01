El Suprem va tombar per primer cop el tercer grau dels presos catalans al desembre. El Suprem va tombar per primer cop el tercer grau dels presos catalans al desembre.

Les presons tornen a demanar el tercer grau per als presos del procés

Redacció / Agències

14.01.2021 | 21:15

Les presons de Lledoners, Wad Ras i Puig dels Basses han tornat a proposar el tercer grau pels nou líders independentistes presos, entre ells el terrassenc Josep Rull, la qual cosa els permetria sortir diàriament i tornar al centre penitenciari a dormir de dilluns a dijous. El secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, Amand Calderó, va informar ahir de la decisió de les juntes de tractament de les presons, que en aquesta ocasió no ha estat unànime. El passat mes de juliol, quan per primera vegada van proposar el tercer grau per als presos del procés, el Tribunal Suprem va rebutjar la mesura. A Lledoners, els tècnics de les juntes han...