El segon trimestre escolar comença amb sis grups confinats

14.01.2021 | 11:45

El segon trimestre escolar va començar aquest dilluns. A hores d'ara, hi ha sis grups escolars confinats a Terrassa que corresponen a cinc centres educatius. Els grups que s'han confinat per un cas de positiu són dels centres Escola Joan XXIII (1), Escola Pia (1), Institut Terrassa (1), Mare de Déu del Carme (2) i Sagrat Cor de Jesús (1). Al Vallès Occidental es registren 34 grups confinats. També hi ha a sant Cugat (3), Ullastrell (1) i Rubí (3). El departament d'Educació farà una valoració demà divendres després de la primera setmana de classe després de les festes de Nadal.