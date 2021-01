Protesta contra la política de serveis socials als jutjats

M. B.

13.01.2021 | 21:08

Un grup de representants del Consell d'Entitats d'Acció Ciutadana es va concentrar ahir davant del Palau de Justícia de Terrassa, per protestar conta la política de serveis socials de l'Ajuntament. Els participants van voler denunciar públicament la incapacitat de l'Ajuntament per resoldre el litigi de dues famílies monomarentals sobre l'ocupació d'un habitatge social.

El Consell d'Entitats va fer la concentració al Palau de Justícia perquè, precisament, en data d'ahir se celebrava el judici entre les dues famílies i ara han d'esperar la resolució de la sentència. Segons fons del consell, el problema ve de lluny. Es tracta d'una família que va ocupar un habitatge social que, en principi, havia estat cedit a una altra família. El cas és que la família ocupant no ha marxat del pis, motiu pel qual ha donat lloc a una denúncia als jutjats de la que no ha pogut entrar. Els representants del consell consideren que és una "vergonya" que les dues famílies s'hagin d'enfrontar en un judici per un cas així i defensen que l'Ajuntament ho hagués pogut evitar. "Es tracta d'un habitatge social i, per tant, creiem que aquest tema es podria resoldre en un cas de mediació", va manifestar Joan Tamayo, advocat i activista dels Drets Socials. "L'Ajuntament pot fer aquesta mediació i no ho ha fet. Està castigant a les famílies, afavorint que hi hagi un judici perquè elles no s'han pogut posar d'acord".

El Consell d'Entitats d'Acció Ciutadana critica a l'Ajuntament, però amb la mirada centrada en l'alcalde Jordi Ballart i el tinent d'alcalde de l'àrea de Drets Socials, Noel Duque. La plataforma va convocar la concentració d'ahir per reclamar l'atenció dels dos polítics i fer públic que no havien rebut cap resposta a la seva petició d'intervenció per part de l'Ajuntament en una mediació ràpida. El consell també proposava la mediació de la Síndica de Greuges de Terrassa, Isabel Marquès, perquè donés una solució que fes viable la suspensió i/o anul·lació del judici civil fet ahir.

Reunió suspesa

Amb la vista al Palau de Justícia i la protesta, es va anul·lar la reunió prevista per ahir amb Ballart i Duque sobre el compliment de la moció presentada pel consell al ple municipal de desembre, en referència al compliment dels drets socials i essencials de la gent més vulnerables de Terrassa i davant la situació d'urgència dels serveis socials a la ciutat.

Després d'un debat profund, però el Consell d'Entitats va enviar fa uns dies una carta dirigida al líder municipal del govern i al regidor descartant assistir a la trobada a la qual els havien convocat per la coincidència amb l'esmentat judici a Terrassa.