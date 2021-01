Després d'anunciar testos massius a empreses, Cecot vol participar en la vacunació. Alberto Tallón Després d'anunciar testos massius a empreses, Cecot vol participar en la vacunació.

La Cecot vol que les empreses participin del pla de vacunació

L. M.

13.01.2021 | 21:08

El president de la patronal Cecot, Antoni Abad, va criticar la "lentitud" en certes actuacions per frenar els contagis de la Covid-19 i va demanar que les empreses formin part del pla de vacunació. "No té sentit que anem lents, no té sentit que fins i tot els cribratges massius i coordinats hagin arribat tan tard", va dir. "Anem lents i no ens ho podem permetre des de l'òptica de les empreses. Això no és modern, no és europeu ni homologable", va manifestar. Segons Abad, la campanya de cribratges massius per a empreses i autònoms que Cecot i el Departament de Salut van anunciar la setmana passada està tenint molt bona acollida i ara la patronal es...