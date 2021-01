Ahir, preparant els torns per fer treballs col·lectius a les instal·lacions de l'Andana. Alberto Tallón Ahir, preparant els torns per fer treballs col·lectius a les instal·lacions de l'Andana.

L'onada de fred omple l'Andana i l'alberg de Sant Pere

Laura Hernández

13.01.2021 | 21:08

La capacitat dels albergs socials de la ciutat està al límit aquests dies de baixes temperatures. El fred i les restriccions imposades per la pandèmia de la Covid mantenen en alerta els equips de la MOVE (Medi Obert Voluntariat d'Emergència) de Creu Roja, que pentinen la ciutat de nit per oferir aixopluc a les persones que viuen al carrer. Dimarts i ahir dimecres, les 54 places de l'Andana i de l'alberg de Sant Pere estaven ocupades. Les baixes temperatures han augmentat la demanda de llits i ha estat necessari habilitar nous espais per atendre les persones que manquen d'un lloc on passar la nit. De moment s'ha obert una nova sala a l'alberg de Sant Pere com a dormitori. "Estem plens -comenta Ester Soto,...