Proposen el tercer grau per a Rull i els altres líders independentistes

Proposen el tercer grau per a Rull i els altres líders independentistes

Efe

14.01.2021 | 12:19

Les presons de Lledoners, Wad Ras i Puig de les Basses han tornat a proposar el tercer grau per al polític terrassenc Josep Rull i per als altres líders independentistes empresonats, la qual cosa els permetria sortir diàriament i tornar a la presó només a dormir,. La proposta arriba amb prou feines un mes després que el Tribunal Suprem revoqués el tercer grau.

En roda de premsa, el secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, Amand Calderó, ha anunciat la proposta aprovada aquest dijous per les juntes de tractament de les presons on compleixen condemna els nou presos del "procés", que no serà efectiva fins que la Generalitat la ratifiqui, en un termini màxim de dos mesos.