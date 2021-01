Les botigues de més de 400 metres quadrats han d'estar tancades. Alberto Tallón Les botigues de més de 400 metres quadrats han d'estar tancades.

El Govern transfereix 10 milions per activar ajudes al comerç

Redacció

13.01.2021 | 21:08

El Govern de la Generalitat ha autoritzat una transferència 10 milions d'euros del Fons de Contingència al Departament d'Empresa i Coneixement per activar els ajuts directes per als comerços obligats a tancar entre el 7 i el 17 de gener d'acord amb les noves restriccions aprovades pel Procicat per fer front a l'emergència sanitària de la Covid-19. El nou programa de subvencions consistirà en una aportació única de 2.500 euros per a les petites i mitjanes empreses i professionals autònoms del sector comercial afectats per aquestes restriccions. Els beneficiaris seran els establiments de centres, galeries i recintes comercials, així com les tendes de més de 400...