El Govern transfereix 10 milions per activar ajudes al comerç

Redacció

13.01.2021 | 21:08

El Govern de la Generalitat ha autoritzat una transferència 10 milions d'euros del Fons de Contingència al Departament d'Empresa i Coneixement per activar els ajuts directes per als comerços obligats a tancar entre el 7 i el 17 de gener d'acord amb les noves restriccions aprovades pel Procicat per fer front a l'emergència sanitària de la Covid-19.

El nou programa de subvencions consistirà en una aportació única de 2.500 euros per a les petites i mitjanes empreses i professionals autònoms del sector comercial afectats per aquestes restriccions. Els beneficiaris seran els establiments de centres, galeries i recintes comercials, així com les tendes de més de 400 metres quadrats que s'han vist obligades a tancar durant aquests deu dies.

L'objectiu, assegura el Govern, és "contribuir a pal·liar els efectes econòmics derivats de les noves mesures" acordades per fer front a l'emergència sanitària del coronavirus. En els pròxims dies es publicaran les bases de les ajudes i pròximament s'obrirà la convocatòria.