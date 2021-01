Un detingut per furt en un establiment de l'avinguda del Vallès

13.01.2021 | 21:08

Una patrulla de la Policia Municipal va ser requerida per un particular el dimarts, a les 11.17 h, per denunciar un furt en un establiment, ubicat a l'avinguda del Vallès, amb la confluència del passeig del Vint-i-dos de Juliol. Els agents van identificar al presumpte furtador, que havia fugit corrents del local amb dues bateries fins a ser atrapat pel vigilant. Es van retornar les bateries intervingudes a l'establiment i es va detenir l'implicat per un delicte de furt, ja que els productes sostrets superaven els 400 euros.