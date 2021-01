El president la patronal vallesana Cecot, Antoni Abad. Alberto Tallón El president la patronal vallesana Cecot, Antoni Abad.

Abad demana més diàleg i cooperació al Govern

Laura Massallé

13.01.2021 | 21:08

El president de la Cecot, Antoni Abad, advoca per mantenir les eleccions catalanes el 14 de febrer i tenir un Govern i un Parlament estables com més aviat millor. "Col·lectivament, el millor escenari és que les eleccions puguin celebrar-se en la data prevista", va assegurar ahir Abad en la trobada anual que la patronal vallesana organitza amb els professionals dels mitjans de comunicació. Abad creu que "anticipar aquesta setmana que el 14 de febrer hi haurà una situació de contagis que dificultarà la celebració de les eleccions és una temeritat" perquè, segons el seu parer, a més "d'anunciar una notícia negativa", és...