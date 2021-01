Alerta Covid i atenció 24 hores

Albergs municipals

14.01.2021 | 09:24

La pandèmia de la Covid complica la gestió del dispositiu d'emergència per les baixes temperatures als equipaments municipals de l'Andana i l'Alberg de Sant Pere. Normalment el centre d'allotjament d'urgència i acollida nocturna disposa de llits per a 40 persones, amb opció de sopar, dormir i esmorzar.

El tancament de bars i restaurants, però, complica ara la vida dels sense sostre al carrer. Amb les baixes temperatures i amb els establiments tancats, passen moltes més hores als albergs i ho fan en un context de pandèmia que ha obligat als gestors de l'Andana i de l'Alberg de Sant Pere a revisar protocols per garantir les distàncies de seguretat.

"Estem prestant un servei 24 hores", comenta Ester Soto. "Amb tot tancat no tenen on anar durant el dia i amb el toc de queda no poden estar pel carrer".

En aquest context, la pandèmia ha incrementat la demanda de llits i la de menús al menjador dels albergs. Aquesta situació permet treballar, a banda dels objectius socials, la seguretat dels usuaris en l'actual situació de pandèmia. Als albergs s'ha protocol·litzat el rentada de mans l'ús de mascareta i el manteniment de les distàncies de seguretat.