Protesta per la manca d'una política municipal de Serveis Socials

13.01.2021 | 11:55

Representants del Consell d'Entitats d'Acció Ciutadana i Espai Drets s'han concentrat aquest matí davant els jutjats de Terrassa. Els membres de l'entitat ho ha fet en senyal de protesta per la manca d'una política correcta i justa dels Serveis Municipals. El consell lamenta que no ha rebut cap notificació de l'alcalde, Jordi Ballart, ni del tinent d'alcalde de Drets Socials, Noel Duque. La plataforma havia demanat a Ballart i Duque que fes una mediació ràpida entre dues persones vulnerables enfrontades per un tema d'habitatge social.