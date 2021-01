Una treballadora del CAAD col·locava ahir les mantes per protegir les gàbies del fred. Alberto Tallón Una treballadora del CAAD col·locava ahir les mantes per protegir les gàbies del fred.

Milers de donacions contra el fred al CAAD de Terrassa

Laura Hernández

12.01.2021 | 20:40

El principi del benestar animal qualla cada dia més entre la ciutadania, que aquests dies ha donat una resposta sense precedents a la crida feta pel voluntariat del Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Terrassa (CAAD). Milers de productes com roba, llits, pinso, collarets, morrions i sobretot mantes i joguines han arribat a l'equipament per fer més lleu i feliç l'onada de fred a la llar municipal. La campanya forma part d'un dispositiu contra el fred que inclou la instal·lació de plaques per protegir del vent les gàbies i reduir l'exposició dels animals a les baixes temperatures. A les portes del CAAD han arribat aquests dies persones a títol personal,...