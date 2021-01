Els drets socials van centrar les consultes a la sindicatura. Els drets socials van centrar les consultes a la sindicatura.

L'habitatge, centre de consultes i assessoraments

12.01.2021 | 20:40

Les dificultats amb què es troben moltes persones a l'hora d'accedir a un habitatge digne i assequible, així com "la resposta insuficient de l'administració davant de la seva situació de necessitat d'habitatge" -explica la memòria del 2019- van generar un gran nombre de les 744 consultes dels ciutadans que, per diversos motius, no van acabar en expedient. En aquests casos, però, la funció de la síndica és la d'informar i orientar l'usuari en el conflicte que planteja amb alguns dels serveis de l'Ajuntament de Terrassa. La memòria indica que en general moltes de les consultes i assessoraments de la sindicatura posen de manifest "la situació en...