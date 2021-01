Veïns de Les Arenes-La Grípia-Can Montllor han patit, des de mitjans de desembre, talls en el subministrament elèctric. Alberto Tallón Veïns de Les Arenes-La Grípia-Can Montllor han patit, des de mitjans de desembre, talls en el subministrament elèctric.

Les Arenes, en vies de recuperar la normalitat del servei elèctric

Emili González

12.01.2021 | 20:40

Els veïns del barri de Les Arenes-La Grípia-Can Montllor que des del 17 de desembre han patit talls en el subministrament elèctric a les seves llars, coincidint amb l'època de més fred de l'any, recuperen progressivament el servei. La companyia energètica Endesa indica que el motiu de les interrupcions ocorregudes al barri les últimes setmanes rau en una sobrecàrrega en la xarxa de distribució, la qual cosa ha fet que s'activessin els sistemes de protecció que hi ha als seus centres de transformació energètica. Una de les possibles causes d'una sobrecàrrega d'aquest tipus són les connexions irregulars a la xarxa, tot i que la companyia no ha...