12.01.2021 | 20:40

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Salut, Mònica Polo, va rebre aquest dilluns a l'Ajuntament de Terrassa el primer nadó de l'any nascut a Terrassa, Jacobo Varón Barragan, i els seus pares, Lady Katherine Barragán i Alexander Varón. Com a regal per al nadó, l'alcalde va lliurar a la família una manta de llana de confecció artesanal elaborada per la cooperativa Teixidors.