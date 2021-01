La regidora Isabel Martínez es va afiliar a C's el 2017. La regidora Isabel Martínez es va afiliar a C's el 2017.

Isabel Martínez serà la número 10 a la llista de Ciutadans per Barcelona

Redacció

12.01.2021 | 20:40

La regidora del grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Terrassa, Isabel Martínez, ocuparà el número 10 en la llista de la formació per la circumscripció de Barcelona a les pròximes eleccions al Parlament. Si l'evolució de la pandèmia no ho impedeix, els comicis se celebraran el 14 de febrer. Martínez, de 30 anys, ha estat també portaveu del partit taronja en el Consell Comarcal del Vallès Occidental. A més, la regidora ja va formar part de les llistes per la circumscripció de Barcelona a les eleccions generals al Congrés dels Diputats del 2019. TrajectòriaMartínez és mare d'una nena i està afiliada a...