La falta de resposta de l'Ajuntament, primer greuge de la Síndica

Emili González

12.01.2021 | 20:40

La falta de resposta de l'administració municipal davant d'al·legacions, recursos, peticions o suggeriments formulats per part dels ciutadans va ser la queixa més repetida l'any passat d'entre les admeses i tramitades per la sindicatura de Greuges de Terrassa. Així ho recull la memòria per al 2019 de la institució municipal, que atén les reclamacions de la ciutadania davant l'administració pública. La Síndica de Greuges de la ciutat, Isabel Marquès, va presentar l'informe recentment davant la junta de portaveus consistorial. La manca d'una resposta de l'administració local a les peticions formulades pels ciutadans "va ser el tema estrella del 2019...