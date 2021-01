Espais esportius públics per a clubs i gimnasos Arxiu Espais esportius públics per a clubs i gimnasos

Redacció

12.01.2021 | 20:40

Els gimnasos i els clubs esportius de la ciutat podran organitzar les seves activitats en espais esportius municipals a l'aire lliure mentre durin les restriccions imposades per la Generalitat per tal de frenar la Covid-19. Aquesta és una de les principals mesures que proposa l'equip de govern per donar suport al sector local dels petits i els mitjans clubs esportius i gimnasos de la ciutat, a l'hora de fer front a les restriccions, en principi, anunciades fins al pròxim diumenge. L'esmentada cessió d'espais municipals a l'aire lliure estarà gestionada des del Servei Municipal d'Esports i serà gratuïta. En paral·lel, des del govern municipal es treballa també per ampliar la proposta...