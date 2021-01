Els Ministrils van presentar Filomena

12.01.2021 | 20:40

L'Auditori Municipal va acollir, diumenge passat, l'espectacle "La Filomena se'n va al mercat", un espectacle familiar dels Ministrils del Raval dirigit per Jordi Palet, terrassenc amb arrels a Ullastrell. Els espectadors van veure el muntatge en dues sessions, una a les 12 del migdia i una altra a les sis de la tarda. "La Filomena se'n va al mercat" és un espectacle que barreja música, aliments i teatre. Els Ministrils hi van interpretar temes en directe, amb cançons com "La Masovera", "La Murga", "Marieta Cistellera" o "El capità".