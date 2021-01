Denunciat per conduir sota l'efecte de les drogues Arxiu Denunciat per conduir sota l'efecte de les drogues

12.01.2021 | 20:40

Una dotació de la Policia Municipal va aturar el dilluns, a les 19.41 h, un vehicle que circulava pel carrer del Dr. Aymerich i Gilabertó, amb el carrer de Sant Cosme, perquè tenia la ITV caducada. Quan el conductor va baixar la finestra del vehicle perquè els agents fessin la comprovació de la documentació, aquests van percebre olor a marihuana. La dotació policial va traslladar al conductor a la prefectura per fer el drogo-test, en el qual va donar un resultat positiu per THC, fet pel qual es va interposar la denúncia pertinent, i el vehicle es va traslladar al dipòsit municipal. Els agents també van intervenir al conductor una navalla i una barra de ferro coberta per...