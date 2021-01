La campanya de donació sang de Catalunya ja supera les 5.000 donacions

13.01.2021 | 13:06

El Banc de Sang i Teixits a Mútuaerrassa ha registrat fins ara un total de 284 donacions de sang a la Marató de Donants de Catalunya, la primera del gran i de la més dimensió. Després dels cinc primers dies de la Marató, s'han superat ja les 5.000 donacions a tot el país.Tot i això, l'arribada del temporal Filomena ha coincidit amb l'inici de la Marató i ha fet que molts donants no puguin anar als hospitals o a les campanyes programades. La crida solidària més gran de l'any continua fins divendres, dia 15, als principals hospitals i a la resta de campanyes programades a municipis de Tot Catalunya. Al web donarsang.gencat.cat encara hi ha disponibles més de mil places per donar sang.