Aliança de Telefónica, UPC i Parc Audiovisual per desenvolupar projectes digitals

13.01.2021 | 12:09

Telefónica, el Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM), adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), i el Parc Audiovisual de Catalunya han posat en marxa el primer Laboratori de Digital Home, en el qual l'alumnat desenvoluparà projectes encaminats a la introducció d'elements digitals a les llars per fer-los més confortables, segurs i amb major interacció entre els dispositius existents. Aquesta primera edició del Lab Digital Home sorgeix com a continuació del Lab 360º que es va desenvolupar amb gran èxit el passat curs emmarcat com una assignatura en tercer i quart curs dels graus en Multimèdia; Disseny i Desenvolupament de Videojocs; i Disseny, Animació i Art Digital de CITM-UPC.