Robatori frustrat al carrer Major, de nou, amb allunatge

Emili González

11.01.2021 | 20:29

La trucada d'un particular a la Policia Municipal va alertar, quan passaven nou minuts de les sis del matí d'ahir, que un vehicle estava impactant contra l'aparador de la Perfumeria Júlia, situada al carrer Major, en la cantonada amb el de la Unió. En el seu intent, els presumptes lladres van aconseguir trencar la vidriera del costat de l'entrada de la botiga, tot i que la ràpida actuació dels agents va propiciar que finalment no poguessin accedir dins de l'establiment. Tot seguit, l'automòbil es va donar a la fuga. La imatge de la destrossa a l'exterior del comerç causada per l'impacte del vehicle va sorprendre ahir molts dels vianants que passaven per la cèntrica via. La...