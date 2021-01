Els docents cuiden de totes les mesures de control abans d'entrar als centres. Una mestra pren la temperatura a un nen de primària a l'Escola El Vapor. Lluís Clotet Els docents cuiden de totes les mesures de control abans d'entrar als centres. Una mestra pren la temperatura a un nen de primària a l'Escola El Vapor.

Retorn a l'escola després de les vacances de Nadal

Mercè Boladeras

11.01.2021 | 20:29

Canvi de paisatge a la ciutat, ahir, abans de les 9 h del matí. Nens i nens, acompanyats de mares i pares, i joves, van reaparèixer als carrers de la ciutat molt abrigats, amb la mascareta, i carregats amb les motxilles i bosses fent camí cap a l'escola. Per a ells, el cap de setmana es tancava el cicle de vacances de les festes nadalenques. Enguany, han tingut un dia més de lleure perquè el departament d'Educació va considerar que, amb la Covid, era millor deixar passar uns dies més per reincorporar-se a les aules. Diari de Terrassa va estar a l'Escola El Vapor, al Passeig del 22 de Juliol, per recollir el seu testimoni d'inici del nou trimestre i vàrem constatar que tot va...