Protecció Civil activa l'alerta del PROCICAT per onada de fred fins dijous

12.01.2021 | 13:07

Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest matí en fase d'ALERTA el pla Procicat per onada de fred davant les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya de fred intens fins dijous. Es preveu que la propera matinada així com la de dijous es mantinguin al territori temperatures mínimes extremes amb afectació a pràcticament tota la meitat sud del país. Concretament, el fred intens pot afectar fins dijous les comarques de Ponent, Tarragona i Terres de l'Ebre. Aquestes baixes temperatures podrien agreujar les afectacions produïdes per la neu caiguda en aquestes mateixes zones. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil de la Generalitat demana extremar les precaucions especialment en els desplaçaments en vehicle i a peu (plaques de gel) i fer cas dels consells i informació del Servei Català de Trànsit. Pel que fa a la gent gran, nens i persones amb malalties respiratòries, són els més vulnerables a les baixes temperatures i en les hores en què el fred sigui més intens han d'evitar sortir al carrer. Es demana als familiars i amics de persones grans que viuen soles que les visitin o hi parlin per telèfon per comprovar que es troben bé. ambé cal estar atents a les possibles incidències per mala combustió de calefaccions, estufes o xemeneies per evitar intoxicacions. Cal ventilar cada dia els habitatges i no tapar les reixetes de ventilació per garantir l'entrada d'oxigen. També cal vigilar la congelació de canonades allà on baixin més les temperatures en zones aïllades i urbanitzacions.