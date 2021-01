Patinets i bicicletes ahir a la cruïlla de la Rambla d'Ègara amb La Rasa. Alberto Tallón Patinets i bicicletes ahir a la cruïlla de la Rambla d'Ègara amb La Rasa.

Primera jornada de Terrassa a zona 30 sense sancions

Redacció

11.01.2021 | 20:29

El primer dia de l'aplicació de l'ordenança de Mobilitat va transcórrer ahir sense incidències als carrers de la ciutat, on els egarencs comencen a interioritzar que la velocitat generalitzada a Terrassa ha passat a ser de 30 km/h i no de 50 km/h com fins ara. Des d'ahir, només es podrà circular a 50 km/h a les avingudes i als carrers de dos carrils de circulació degudament senyalitzats. Fonts municipals informen que ahir va ser un dia sense incidències i sense multes. La Policia Municipal té previst fer una campanya de sensibilització durant els primers dies d'aplicació de l'ordenança. A banda, aquesta setmana l'Ajuntament espera rebre els cartells que...