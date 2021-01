Noves normatives per ventilar les aules dels centres

11.01.2021 | 20:29

La novetat més destacada d'aquest dilluns ha estat que els centres educatius han rebut noves instruccions de ventilació per part de la conselleria i que, segons va afirmar ahir el titular del ram, Josep Bargalló, es basen en les recomanacions que "el CSIC va fer a l'octubre, i que ha matisat". Segons les noves instruccions, les aules "no s'han de ventilar tot el temps, sinó uns minuts concrets cada hora en el canvi de classe, i no cal ventilar amb totes les finestres obertes".

El reinici presencial del curs ha despertat rebuig entre sindicats de docents, algunes famílies i membres de la comunitat científica. Precisament, Bargalló va recordar ahir que, al primer trimestre, 4 de cada 5 alumnes no va deixar d'anar a l'escola, 9 de cada 10 docents no haver de passar cap confinament, i que dels més de 5.000 centres educatius de Catalunya se n'han confinat només 31, el que l'ha portat a reiterar que "les escoles són segures". El passat dia 7, el secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, va apuntar la possibilitat de "replegar la reobertura dels centres educatius si en tres setmanes els indicadors de la pandèmia evolucionen desfavorablement", el que va augurar que passaria molt probablement. Per al conseller, "el que va dir Argimon va ser estimat entre una setmana o un mes i mig" i "no es va referir al tancament dels centres".