Noves normatives per ventilar les aules dels centres

11.01.2021 | 20:29

La novetat més destacada d'aquest dilluns ha estat que els centres educatius han rebut noves instruccions de ventilació per part de la conselleria i que, segons va afirmar ahir el titular del ram, Josep Bargalló, es basen en les recomanacions que "el CSIC va fer a l'octubre, i que ha matisat". Segons les noves instruccions, les aules "no s'han de ventilar tot el temps, sinó uns minuts concrets cada hora en el canvi de classe, i no cal ventilar amb totes les finestres obertes". El reinici presencial del curs ha despertat rebuig entre sindicats de docents, algunes famílies i membres de la comunitat científica. Precisament, Bargalló va recordar ahir que, al primer...