Filomena cobreix de neu el Parc de Sant Llorenç

La borrasca Filomena, que ha paralitzat Madrid aquest cap de setmana, ha deixat blanques estampes al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, on punts com La Mola, el Coll d'Estenalles, l'Alzina del Sal·lari o La Pastora (d'on és la fotografia) van acumular gruixos de neu per la precipitació caiguda la matinada del dissabte. Al nucli urbà de Terrassa es van veure alguns flocs (bàsicament, en aiguaneu) pels volts de les tres de la matinada. De seguida, però, la pluja va guanyar terreny a la ciutat. A Vacarisses, Rellinars i Ullastrell també hi va nevar, sense que es registressin afectacions rellevants.