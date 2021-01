Intervenció, dissabte de matinada, de l'escala de Bombers a la masia de Can Montllor. Intervenció, dissabte de matinada, de l'escala de Bombers a la masia de Can Montllor.

Espectacular fugida d'un home pujant al sostre de Can Montllor

L.H.

11.01.2021 | 20:29

Sota zero, a les 5 de la matinada i en un edifici ruïnós. Són les circumstàncies en què els Mossos d'Esquadra van desplegar, dissabte, una espectacular operació per detenir un presumpte lladre que, en la fugida, es va amagar a la masia de Can Montllor. En l'intent d'escapolir-se, l'home es va enfilar al sostre de la casa, que es va esfondrar parcialment. Va ser finalment detingut quan fugia per la xemeneia. Els Mossos van rebre l'avís al voltant de les 4.30 hores de la matinada de dissabte. Un testimoni va informar que un home havia intentat robar en un estanc del carrer Solsona i, com que no va poder accedir a l'interior, va acabar forçant la porta d'una botiga de queviures situada a...