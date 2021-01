12.01.2021 | 04:00

La Policia Municipal va aturar divendres, a les 16. 05 h, durant un control de pas un vehicle qie circualva per l'avinguda del Vallès. Fetes les comprovacions, els agents van observar que el vehicle circulava sense l'assegurança obligatòria i que el conductor tenia un requeriment de cerca i detenció per un delicte contra la seguretat del trànsit perquè no tenia permís de conduir.