Concentració del Consell d'Entitats d'Acció Ciutadana contra la política de serveis socials

12.01.2021 | 11:59

El Consell d'Entitats d'Acció Ciutadana i Espais Drets ha convocat per demà, dimecres, a les 9.15 h del matí, una concentració davant dels Jutjats de Terrassa per protestar contra la gestió del regidor de Serveis Socials, Noel Duque. El consell lamenta que no hagi rebut cap notificació de l'alcalde Jordi Ballart ni del regidor respecte a la seva sol·licitud de mediació ràpida entre dues persones vulnerables enfrontades per un tema d'habitatge social. La concentració coincideix en el dia del judici que serà demà 13 de gener.