39 denúncies per incomplir les restriccions 

11.01.2021 | 20:29

Aquest cap de setmana, la Policia Municipal ha interposat un total de 39 denúncies per incompliment de les restriccions per contenir la Covid-19. Del total de denúncies, 16 es van interposar divendres, 6 dissabte i 17 diumenge. Els motius han estat diversos (no portar mascareta i no respectar els horaris de tancament i confinament nocturn). Hi ha hagut, però algunes denúncies destacades com la d'un grup de vuit persones que es trobaven a la Bòbila Segués amb un comportament incívic, així com un altre grup de vuit persones que estaven consumint en un bar del carrer Blasco de Garay fora de l'horari permès.