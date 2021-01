La terrassenca Isabel Martínez, número 10 de la candidatura de Ciutadans (Cs) a les eleccions autonòmiques per Barcelona

11.01.2021 | 12:41

La regidora del grup municipal de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Terrassa, Isabel Martínez Comas, ocupa el número 10 de la candidatura de Cs a les pròximes eleccions autonòmiques per Barcelona. Martínez, de 30 anys, ha estat també portaveu de la formació taronja en el Consell Comarcal del Vallès Occidental. La candidata, que ja va formar part de les llistes per Barcelona en les eleccions generals de 2019 per al Congrés dels Diputats, és mare d'una nena i està afiliada a l'Agrupació de Terrassa des de 2017.