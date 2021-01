Recepció de l'alcalde Jordi Ballart al primer nadó de l'any

11.01.2021 | 14:39

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la regidora de Salut, Mónica Polo; ha rebut aquest migdia a l'Ajuntament de Terrassa el primer nadó de l'any nascut a Terrassa, Jacobo Varón Barragán, i els seus pares, Lady Katherine Barragán i Alexander Varón. Com a regal per al nadó, l'alcalde ha lliurat a la família una manta de llana de confecció artesanal elaborada per la cooperativa Teixidors de Terrassa. Adjuntem imatges de la trobada, que ha tingut lloc a la seu d'Alcaldia. Jacobo Varón Barragán va néixer a la 6 i 2 minuts de la matinada del dia 1 de gener de 2021 a l'Hospital de Terrassa.