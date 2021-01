El PSC portarà davant de la Fiscalia i el Síndic de Greuges els talls de lum a Terrassa

11.01.2021 | 12:05

El president del grup municipal socialista i primer secretari del PSC local, Alfredo Vega, denunciarà davant de la Fiscalia i el Síndic de Greuges, la situació que alguns ciutadans i ciutadanes de Terrassa estan patint a conseqüència dels continus talls de llum que la companyia subministradora està realitzant durant els darrers dies en diverses zones de la ciutat per tal que siguin examinats per si existeix una vulneració dels drets de la ciutadania o si l'Administració està actuant correctament per defensar els ciutadans. El PSC cita la zona est de Terrassa (barri de Les Arenes, La Grípia i Can Montllor, com una de les afectades.