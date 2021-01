La primera jornada de la Marató de Sang es tanca amb 82 donacions a la ciutat

11.01.2021 | 12:19

La primera de les jornades de la Marató de Sang a Catalunya, que va arrencar el divendres, es va tancar amb 82 donacions al Banc de Sang i Teixits a MútuaTerrassa. La campanya s'ha iniciat per remuntar les reserves del banc que han caigut amb les festes de Nadal. El primer dia, la marató a Catalunya es va tancar amb 1.314 donacions. La Marató s'allargarà fins al 15 de gener. L'objectiu és aconseguir més de 10.000 donacions per augmentar les reserves. Al web encara hi ha disponibles més de 2.000 places per reservar hora fins al divendres vinent, dia que acabarà la campanya.