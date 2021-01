L'escola torna a la seva activitat després de les vacances de Nadal

11.01.2021 | 10:14

L'alumnat s'ha reincorporat aquest matí als centres educatius després de les vacances de Nadal. Nens i nenes han hagut de passar les mesures de seguretat per la Covid i com cada dia, s'han rentat les mans i s'han pres la temperatura. Mares i pares que han acompanyat els seus fills han manifestat que tots en tenien moltes ganes i s'han mostrat convençuts que les escoles són segures. A partir d'avui, els professionals del sector es poden fer l'autoprova de la PCR de manera voluntària. A l'Escola El Vapor, l'equip directiu ha explicat que la iniciativa els hi semblava apropiada i que estaven esperant les indicacions del seu Centre d'Assistència Primària de referència (CAP), situat a Can Jofresa, per posar-ho en marxa.