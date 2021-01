El govern municipal cedirà espais esportius a l'aire lliure a clubs i gimnasos

11.01.2021 | 12:29

El govern municipal cedirà espais esportius municipals a l'aire lliure a clubs i gimnasos, per a poder dur a terme les seves activitats. També es preveuen ajudes econòmiques directes per a aquest i altres sectors afectats per les restriccions, així com bonificacions a les taxes municipals. Les noves mesures han estat anunciades pel govern davant de les noves restriccions imposades per la Generalitat per frenar els contagis de la Covid-19. Aquesta cessió serà gratuïta. En paral·lel, s'està treballant per ampliar aquesta proposta també a les escoles d'art de la ciutat, perquè puguin traslladar la seva activitat a l'aire lliure, de la mateixa manera que amb els clubs esportius i gimnasos.