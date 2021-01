Constitució del nou Consell Presbiteral de la diòcesi sota la presidència del Bisbe Josep Àngel Saiz Meneses

11.01.2021 | 14:45

El dilluns 11 de gener va tenir lloc en el Centre Borja de Sant Cugat del Vallès la constitució del nou Consell Presbiteral de la diòcesi. Sota la presidència del Sr. Bisbe, Josep Àngel Saiz Meneses, es va reunir el nou consell integrat per Mons. Salvador Cristau, Bisbe auxiliar i Vicari general, Mn. Fidel Catalán, Vicari general i Moderador de la Cúria, Mn. Joan Làzaro, Vicari judicial, Mn. Joan Carles Montserrat, Vicari episcopal del Vallès Occidental, Mn. Josep Monfort, Vicari episcopal del Vallès Oriental, Mn. Manuel Coronado, Secrerari general i Canceller, els representants de cada un dels arxiprestats, Mn. Antoni Deulofeu (Terrassa), Mn. Carles Cahuana (Sabadell Centre Sud), Mn. Joan J. Recasens (Sabadell Nord), Mn. Josep Gassó (Montcada), Mn. Emili Marlés (Sant Cugat), Mn. Joaquim Meseguer (Rubí), Mn. Oriol Gil (Granollers), Mn. Manuel Amado (Mollet), Mn. Santi collell (Montbui Puiggraciós) i Mn. Ignasi Condal (Montseny); tambél el P. Lluís Victori SJ en representació dels religiosos, i Mn. Josep Esplugas i Mn. Xavier Blanco per designació del Bisbe. A la sessió es va escolllir el secretariat del consell essent elegits com a secretari Mn. Xavier Blanco i com a adjunt Mn. Carles Cahuana.