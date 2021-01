Retorn a l'escola el dilluns amb cribratges massius als docents

Redacció/ Agències

08.01.2021 | 20:28

Dilluns que ve, dia 11, es reprendrà el curs escolar a Catalunya després de les vacances de Nadal amb l'inici d'un cribatge massiu a tots els professionals dels centres educatius amb testos d'automostres nasals. El departament de Salut ha informat aquest divendres, en un comunicat, que seran prop de 170.000 persones les que es podran fer els testos perquè seran voluntaris, i que aquest cribatge massiu es farà de forma progressiva i escalonada a centres públics, concertats i privats.

La mostra es recollirà per frotis nasal, un procediment que Salut considera "segur, fiable i innocu". El departament de Salut facilitarà als centres escolars el material necessari per a la presa de mostres i les peticions de la prova, que són individualitzades per a cada professional, i posarà una data de recollida a cada centre.ç

Automostra i resultats

Les persones que participin en aquest cribatge es prendran la seva mostra nasal el dia concret que s'hagi establert i la deixaran al recipient habilitat per a aquest efecte. Es facilitarà un pal-escombreta per a la recollida, un tub, gel hidroalcohòlic, les etiquetes identificatives, la caixa de recollida i una bossa transparent.

Salut recollirà les mostres i les portarà al laboratori de referència perquè siguin analitzades, per la qual cosa "és important que totes les mostres es prenguin el mateix dia en què els equips d'atenció primària hagin comunicat que les recolliran", precisa el departament.

Els resultats es comunicaran a través d'un SMS i, si és positiu en Covid-19, també amb una trucada de telèfon per explicar a l'afectat com actuar a partir d'aquest moment. Totes les persones amb un resultat positiu han de fer un període d'aïllament de deu dies i es valorarà individualment si cal fer confinament d'algun dels grups de convivència estable.

Diverses setmanes

Aquest cribatge massiu durarà diverses setmanes i s'ha engegat amb el reinici del curs després de les festes de Nadal, malgrat les peticions de diversos sindicats educatius i de col·lectius de famílies que ho reclamaven amb anterioritat a la tornada a les aules. Per la seva banda, el Síndic de Greuges ha proposat la creació d'un comité mèdic que avaluï el risc d'assitstir als centres escolars per part de l'alumnat amb familiars vulnerables davant la pandèmia.